Calcio

URI – Vittoria esterna per la Caronnese Women nella 14′ giornata del campionato di Serie C femminile. La formazione rossoblù si è imposta per 4-1 sul campo dell’Atletico Uri al termine di una gara disputata in condizioni meteo difficili, con pioggia intensa per tutta la durata dell’incontro.

La cronaca – L’avvio è stato subito vivace: al 3’ l’Atletico Uri ha avuto una buona occasione con Pitittu, fermata dall’intervento di Schianta. La Caronnese ha sbloccato il risultato al 6’ con Codecà, che ha finalizzato un lancio di Gino superando Mudadu. La stessa Codecà ha firmato il raddoppio al 20’, ribadendo in rete dopo una prima conclusione respinta dal portiere. Nel finale di primo tempo l’Atletico Uri ha accorciato le distanze al 40’ con Soro di testa su calcio d’angolo, ma la Caronnese ha risposto subito trovando il terzo gol al 42’, ancora con Codecà, che ha completato la tripletta su cross di Girolamo.

Nella ripresa, al 57’, è arrivato il definitivo 1-4: punizione di Pellegrinelli respinta da Mudadu e tap-in vincente di Abati. La Caronnese ha poi gestito il vantaggio, sfiorando anche il quinto gol con alcune conclusioni nel finale.

Tre punti importanti per la squadra di Marsich, arrivati al termine di una trasferta condizionata dal maltempo ma affrontata con concretezza.

Atletico Uri-Caronnese Women 1-4

ATLETICO URI: Mudadu, Niyomchai, Gervasi, Soro, Bitti, Chiesa, Virdis, Arca, Manos, Congia, Pitittu. A disposizione Govoni, Paba, Bennett, Padovano, Pala, Fois, Tidore, Lorega, Meloni. All. Spanu.

CARONNESE WOMEN: Schianta, Dubini, Gola, Gino, Lozza, Girolamo, Abati, Marini, Badiali, Pellegrinelli, Codecà. A disposizione Mazzon, Diefenthaeler, Filice, Manea, Bufano. All. Marsich.

Arbitro: Nonna di Sassari (Doria di Alghero e Salaris di Alghero).

Marcatrici: 6’ 20’ 42’ Codecà (C), 40’ Soro (U), 57’ Abati (C).

11022026