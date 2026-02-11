Calcio

PIETRA LIGURE – Vittoria sofferta e pesantissima per la Solbiatese, che espugna il campo del Pietra Ligure imponendosi 2-1 nella prima partita della Coppa Italia di Eccellenza. Oggi pomeriggio i nerazzurri, rimasti in inferiorità numerica nella ripresa, trovano il gol decisivo praticamente allo scadere grazie a Monteiro Barbosa, facendo esplodere la festa dopo una gara ricca di tensione e colpi di scena.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si accende nella ripresa. A sbloccare il risultato è la Solbiatese: un fallo su Guanziroli appena dentro l’area porta al calcio di rigore, trasformato con freddezza da Martinez per l’1-0.

La reazione del Pietra Ligure non tarda ad arrivare. Un fallo di Puka su Dominici genera il secondo penalty della giornata: dal dischetto Giglio non sbaglia e firma l’1-1. Nella stessa azione la Solbiatese resta anche in dieci uomini per l’espulsione del difensore centrale, complicando ulteriormente la gestione del finale di gara.

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Gatti non rinuncia ad attaccare e mantiene due punte in campo. Una scelta coraggiosa che viene premiata nel recupero: su un retropassaggio errato di Giglio, Monteiro Barbosa è il più rapido ad approfittarne e trova la rete del 2-1 al 95’, regalando alla Solbiatese un successo fondamentale.

Ora il girone si deciderà nella prossima sfida contro l’Alessandria, in programma tra due settimane.ù

Pietra Ligure-Solbiatese 1-2

PIETRA LIGURE: Duberti; Prudente, Ravoncoli, Pili, Leo; Odasso, Delicato (31′ st Santanocito); Faedo (15′ st Rovere), Giglio, Insolito (38′ st Malagrida); Dominici. A disp. Vernice, Iorio, Aicardi, Pavese, Siriu, Fatnassi. All. Moraglia.

SOLBIATESE: Chironi; Gabrielli, Puka, Cosentino; Manfré (11′ st Guidetti), Guanziroli, Cocuz, Minuzzi (11′ st Suatoni), Gasparri (24′ st Lonardi); Martinez (36′ st Silla), Monteiro Barbosa. A disp. Cavalleri, Banfi, Galli, Ceruti, Bobbo. All. Gatti.

Arbitro: Asaro di Marsala.

Marcatori: 14′ st rig. Martinez (S), 22′ st rig. Giglio (P), 50′ st Monteiro Barbosa (S).

(foto archivio)

