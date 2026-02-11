Calcio Coppa Italia Promozione: Sc United infiniti rigori, Universal Solaro fuori
11 Febbraio 2026
CESATE – Serata intensa quella di oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione, con protagoniste anche le due formazioni del territorio: Sc United di Cesate e Universal Solaro, entrambe impegnate in sfide ricche di colpi di scena.
Sorride lo Sc United, che conquista il passaggio ai quarti al termine di una gara spettacolare contro il Gavirate. La partita si chiude sul 2-2 nei tempi regolamentari: gli ospiti si portano avanti con la doppietta di Carnelli, ma i padroni di casa riescono a rimettere tutto in equilibrio grazie alle reti di Spada e Gallotti. Ai calci di rigore serve una lunghissima serie per decretare il vincitore: lo Sc United si impone 10-9, approfittando dell’errore decisivo di Toriello.
Esce invece di scena l’Universal Solaro, sconfitto 2-1 dall’Afforese. La squadra di Broccanello subisce la rete decisiva al 92’ firmata da Ciucciu, che condanna i solaresi all’eliminazione. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Pieri, l’Universal era riuscito a pareggiare con Drago, ma nel recupero è arrivata la beffa finale.
I risultati degli ottavi di finale
Afforese – Universal Solaro 2-1 Reti: pt 30′ Pieri (A); st 24′ Drago (S), 45’+2′ Ciucciu (A)
Gavirate – SC United 9-10 d.c.r. (2-2) Reti: pt 34′ Carnelli (S); st 14′ Carnelli (S), 22′ Spada (G), 24′ Gallotti (G)
Ars Rovagnate – Olginatese 0-1 Reti: st 39′ Belingheri (O)
Calcio Gorle – Torre de Roveri 1-2
Acos Treviglio – Civitade Pontoglio 2-4
Rozzano – Sancolombano 6-5 d.c.r. (2-2)
Speranza Agrate – Scarioni 0-0 vince Scarioni ai rigori
Vobarno – Verolese 1-3
