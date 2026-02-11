Calcio

CESATE – Oggi le gare di calcio di Eccellenza e Promozione per la Coppa Italia.

In Eccellenza, fuori le squadre locali, per il Varesotto è di scena alle 15 nella prima partita della fase nazionale la Solbiatese, nei giorni scorsi affidata a mister Roberto Gatti ex Caronnese: i nerazzurri giocano a Pietra Ligure, Arbitro Giuseppe Asaro di Marsala, con assistrenti Amedeo Tuninetti di Alba Bra ed Alessio Guerrieri di Trento, quarto uomo Costanzo Cafaro di Alba Bra.

In Promozione, partire alle 20.30, sono previste Gavirate-Sc United di Cesate con arbitro Silvio Gamba di Bergamo (assistenti Erica Dafne Ferretti di Varese e Ambra Ramona Ferretti di Varese). Altra gara Afforese-Universal Solaro che si gioca con arvitro Enrico Ansalmi di Milano, assistenti Matteo Scopettiti di Milano e Mauro Mertini di Milano.

