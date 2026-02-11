news

Con l’entrata a regime del CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, il tema della conformità ambientale è diventato un elemento strutturale nelle strategie industriali europee. La nuova cornice regolatoria non incide però in modo uniforme su tutte le imprese: molto dipende da come sono organizzati i processi produttivi e da dove si colloca la filiera.

In questo quadro si inserisce Weerg, realtà manifatturiera italiana con sede a Venezia specializzata in stampa 3D industriale, fresatura CNC e taglio laser. L’assetto produttivo adottato dall’azienda, infatti, presenta caratteristiche che risultano già coerenti con il perimetro applicativo della normativa CBAM, senza richiedere adeguamenti o riorganizzazioni.

Il CBAM, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956, è stato concepito per contrastare il carbon leakage e per allineare il costo ambientale dei beni importati a quello delle produzioni interne all’Unione Europea. Il meccanismo riguarda specifiche categorie di prodotti ad alta intensità di carbonio e si applica alle importazioni da Paesi terzi, prevedendo obblighi di rendicontazione delle emissioni incorporate e, nel regime definitivo, l’acquisto di certificati dedicati.

La struttura industriale di Weerg si colloca al di fuori di questo ambito. La produzione è interamente concentrata sul territorio italiano e gestita in-house, senza il ricorso a intermediari lungo la catena del valore. Tutte le fasi, infatti, vengono svolte all’interno di un unico stabilimento di oltre 10.000 metri quadrati situato a Venezia.

Questo modello consente un controllo diretto e continuativo dei processi produttivi e colloca l’azienda all’interno di una filiera manifatturiera europea. L’assenza di importazioni di prodotto finito da Paesi extra-UE fa sì che le attività di Weerg non rientrino negli obblighi previsti dal CBAM per i soggetti interessati dalla normativa.

Anche la gestione della supply chain riflette tale impostazione. I materiali impiegati nelle lavorazioni, che si tratti di polimeri tecnici o dei metalli utilizzati per le lavorazioni CNC e il taglio laser, provengono da fornitori inseriti nel contesto europeo. Una configurazione che risulta coerente con gli obiettivi ambientali e regolatori promossi dall’UE nell’ambito del Green Deal.

Nel contesto attuale, la conformità normativa rappresenta un fattore sempre più rilevante per le imprese, in particolare nei rapporti B2B. La crescente attenzione ai requisiti ambientali e alla trasparenza di filiera incide sulle scelte di approvvigionamento e sulla selezione dei partner industriali, soprattutto per le aziende che operano su mercati regolamentati o partecipano a gare pubbliche.

Per i clienti di Weerg, operare all’interno di una filiera produttiva europea significa poter contare su un quadro più lineare sotto il profilo normativo. L’assenza di oneri legati al CBAM, la prevedibilità dei tempi di produzione e la semplificazione degli adempimenti rappresentano elementi di stabilità in un contesto industriale sempre più complesso.

A supporto di questo assetto, Weerg dispone di una dotazione tecnologica industriale avanzata, che include la più grande installazione mondiale di stampanti Multi Jet Fusion HP, oltre a sistemi dedicati alle lavorazioni CNC e al taglio laser. La gestione interna e totale del ciclo produttivo consente di mantenere continuità operativa, controllo qualitativo e affidabilità nei processi.

In una fase in cui l’evoluzione normativa sta ridefinendo le dinamiche della manifattura europea, il caso Weerg evidenzia come un modello produttivo basato su controllo diretto, localizzazione europea e filiera integrata possa risultare già compatibile con le disposizioni del CBAM. La conformità, in questo scenario, non si configura come un obiettivo da raggiungere, ma come una condizione strutturale del modello industriale adottato.