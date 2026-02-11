Saronnese

CISLAGO – Formazione e prevenzione al centro dell’iniziativa promossa da Sos Mozzate. Sabato 7 febbraio i volontari del gruppo formazione dell’associazione Sos Mozzate hanno tenuto un corso dedicato alle manovre salvavita rivolto ai genitori e agli insegnanti dell’asilo “I Leoncini” di via Vittorio Veneto a Cislago.

Durante l’incontro i partecipanti hanno potuto apprendere le principali tecniche di intervento in caso di emergenza, con particolare attenzione alle manovre di disostruzione pediatrica e a quelle per l’adulto, fondamentali per affrontare situazioni critiche come il soffocamento.

Un momento formativo che ha coinvolto numerosi partecipanti e che rientra nelle attività di sensibilizzazione portate avanti dall’associazione sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: un momento del corso che si è tenuto a Cislago)

11022026