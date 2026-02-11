Il progetto, dal titolo Volontarietà: non c’è età per fare la differenza, è gratuito e aperto a tutti. Promosso dalla Croce Rossa Italiana, propone laboratori creativi, giochi di squadra, attività espressive e uscite sul territorio, pensate per favorire la collaborazione, il rispetto reciproco e la crescita personale in un contesto inclusivo e guidato dai volontari. Gli incontri si svolgeranno due sabati al mese, dalle 14:30 alle 17:30, nella sede distaccata del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana a Tradate, in via del Carso 29. Lo spazio diventerà un punto di riferimento per il confronto e la partecipazione dei più giovani, accompagnati in un percorso educativo strutturato ma accessibile. Le iscrizioni sono aperte e gratuite. È possibile manifestare il proprio interesse entro il 28 febbraio tramite il QR code presente sul materiale informativo diffuso sul territorio.

Per presentare nel dettaglio il progetto e rispondere alle domande delle famiglie, è in programma una serata informativa venerdì 20 febbraio, alle 20:45, nella sede Cri di Tradate.

L’avvio del progetto rappresenta un nuovo tassello nelle attività della Croce Rossa sul territorio, con un’attenzione particolare ai più giovani e al loro coinvolgimento nella vita della comunità. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].