Croce Rossa, a Tradate parte il progetto 8–13 per avvicinare i più giovani al volontariato
11 Febbraio 2026
0
TRADATE – Arriva anche a Tradate il progetto 8–13 della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, prenderà il via nelle prossime settimane nella sede distaccata del Comitato di Varese, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai valori del volontariato e della cittadinanza attiva attraverso attività educative e di gruppo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09