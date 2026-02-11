Primo piano

SARONNO – Da oltre trent’anni continuano a custodire la memoria della storica fabbrica cittadina e ora guardano al futuro dell’area dismessa con una richiesta precisa: uno spazio dedicato alla storia dell’Isotta Fraschini.

Il Gruppo Anziani ex Isotta Fraschini ha diffuso un comunicato per raccontare la propria attività e per esprimere una proposta legata al progetto di riqualificazione dell’area dismessa che ospitava lo stabilimento. Il gruppo riunisce ex lavoratori che, dopo la chiusura dello stabilimento, hanno scelto di mantenere viva la memoria dell’azienda e del suo ruolo nella storia industriale di Saronno.

“Il Gruppo Anziani ex Isotta Fraschini – spiega Giulio Lenzi – è costituito da persone, ex dipendenti, che dopo la chiusura della fabbrica nel 1991 hanno costituito un’associazione che, attraverso Anla (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani), è riconosciuta a livello nazionale”.

Oggi l’associazione continua ad essere attiva: “Pensiamo che siano poche le società e i gruppi come il nostro che, con oltre 70 associati ormai datati, si ritrovano regolarmente nella sede di via Parini, nella vecchia scuola Pizzigoni, continuando a elaborare e ricercare pezzi della propria storia dopo ben 35 anni dalla cessata attività della fabbrica”. Nella sede sono conservati materiali, fotografie e documenti che raccontano oltre un secolo di attività industriale: “Abbiamo reperti e pannelli fotografici che illustrano la storia dell’Isotta Fraschini, lunga oltre cent’anni. Siamo anche co-fondatori del museo cittadino Mils, per il quale nel corso degli anni abbiamo ricercato reperti, ormai unici, da lasciare in esposizione come preziosa testimonianza del nostro lavoro e della storia saronnese.”

Se il presente racconta una grande attività di “salvaguardia del passato” al gruppo non manca un pensiero al futuro: “Siamo molto felici che finalmente si sia aperto uno spiraglio per il futuro dell’area ex Isotta Fraschini, che dagli Anni ‘90 a oggi è diventata dismessa diventando una delle problematiche più sentite di Saronno. Del destino della ex fabbrica Isotta Fraschini per troppi anni si era solo discusso, mentre oggi c’è un progetto che è stato adottato dal consiglio comunale.”

E concludono con un auspicio e confessando un grande sogno: “Noi auspichiamo che questo progetto possa completare l’iter amministrativo nel più breve tempo possibile, in quanto desidereremmo vedere in quell’area una presenza significativa di tutto il lavoro di ricerca da noi svolto, in modo da far conoscere a chi la vivrà cos’era l’Isotta Fraschini. Il sogno è che tutte le componenti interessate, l’Amministrazione Comunale, la proprietà Saronno Città dei Beni Comuni e Ferrovie Nord, decidessero che quella è l’area più idonea per posizionare un nuovo museo. Un ringraziamento a tutti quanti si impegnano per il bene della città”.

(foto: mostra “Metamorfosi Industriale”, tenutasi ad aprile 2025 e organizzata dal gruppo stesso all’interno dell’area)

—

