GERENZANO – Disservizi postali ancora senza soluzione e una richiesta formale ai parlamentari dell’opposizione per fare chiarezza. Nella giornata di lunedì 9 febbraio, la consigliera comunale di minoranza Lisa Molteni del gruppo civico Idee in Comune ha inviato tramite Pec un’istanza di atto di sindacato ispettivo sul funzionamento del servizio di Poste Italiane nel paese. Sono state inviate al senatore Alessandro Alfieri e alla deputata Maria Chiara Gadda.

Secondo quanto evidenziato nella nota, la situazione di criticità si protrae da tempo ed è stata segnalata più volte da cittadini, attività economiche e amministratori locali. Nonostante le sollecitazioni, finora non sarebbero arrivate risposte ufficiali né interventi strutturali, a fronte di un servizio considerato essenziale e gestito da una società a controllo pubblico.

Nel documento viene riconosciuta l’attenzione del sindaco Stefania Castagnoli, che negli anni ha seguito la vicenda pur trattandosi di una materia non direttamente di competenza del Comune.

La presa di posizione arriva anche nel contesto del dibattito politico delle ultime ore. Molteni fa riferimento agli interventi di PierAngela Vanzulli, già amministratrice comunale (con la lega ndr), sottolineando la necessità di passare dalle dichiarazioni ai fatti. “Ai cittadini non servono riletture difensive del passato né improvvise vocazioni salvifiche – afferma la consigliera – servono risposte, atti formali, tempi certi e soluzioni verificabili”.

Nel suo intervento, Molteni utilizza toni critici anche rispetto al ruolo assunto dall’ex amministratrice nel confronto pubblico. La consigliera sottolinea che, se oggi Vanzulli si propone come figura capace di risolvere questioni rimaste aperte nel tempo, “quasi una madonnina che scioglie i nodi”, è legittimo attendersi che questa disponibilità si traduca rapidamente in iniziative concrete, verificabili e utili per affrontare una criticità che da anni pesa su cittadini e attività del territorio.

Al di là delle repliche l’obiettivo dell’iniziativa è sollecitare un confronto istituzionale a livello parlamentare e ottenere chiarimenti sulle responsabilità e sulle possibili soluzioni per migliorare il servizio postale a Gerenzano. Il tema resta al centro dell’attenzione della politica locale, mentre residenti e imprese attendono interventi concreti e tempi definiti per il ritorno alla normalità.

