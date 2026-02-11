Città

SARONNO – In occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo, la paracadutista Ernestina Bianchi, appartenente alla sezione cittadina, ha pronunciato l’intervento davanti alle autorità, alle associazioni e ai cittadini presenti.

Di seguito il testo integrale dell’intervento.

Ringrazio e saluto i partecipanti a questa importante commemorazione: le autorità, le forze dell’ordine, le associazioni d’arma e tutti i presenti.

La Repubblica italiana riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Con queste parole la legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi, e spesso divisivi, della storia italiana.

Dopo la sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale, Istria, Fiume e Zara, allora territorio italiano, vengono ceduti alla Jugoslavia. Circa 35.000 italiani abitanti in queste terre dovettero fuggire e abbandonare la loro terra, le case, il lavoro, gli amici e gli affetti, incalzati da una lunga serie di violenze perpetrate dalle truppe titine.

La loro colpa era quella di essere italiani e di non voler cadere sotto un regime comunista.

La pianificata volontà di epurazione su base etnica e nazionalista, come l’ha definita nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si svolse in due distinte ondate.

La prima nell’autunno del 1943. Interessò principalmente l’Istria, dove accanto agli amministratori locali vennero prelevati possidenti e chiunque, avendo un ruolo predominante, potesse richiamare l’amministrazione italiana e l’italianità.

La seconda ondata di violenze ebbe invece inizio nel maggio 1945, con l’arrivo delle truppe jugoslave in Venezia Giulia. In questo caso le rappresaglie colpirono i soldati allo sbando per l’andamento della guerra, tutti coloro che vennero accusati di collaborazionismo, ma anche alcuni partigiani italiani, rei di non accettare l’egemonia jugoslava.

Le proporzioni esatte della tragedia non hanno ancora oggi confini certi. Si stima tuttavia che nel periodo tra il 1943 e il 1947 gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case siano stati tra 250.000 e 350.000, con circa 20.000 vittime. Diverse migliaia di persone persero la vita all’interno delle foibe, cavità naturali profonde tra i 100 e i 200 metri.

I condannati venivano legati l’uno all’altro con un filo di ferro stretto ai polsi e disposti lungo gli argini delle foibe. Le milizie erano solite sparare solo ad alcuni di loro, generalmente ai primi, che cadendo trascinavano con sé gli altri nella cavità. Molti morirono dopo giorni di agonia.

Non dimenticare diventa un imperativo. Si tratta di un capitolo buio che causò lutti, sofferenze e spargimento di sangue innocente, sul quale per anni è calato il silenzio.

Vorrei ora raccontare una vicenda personale.

Mio padre, scomparso nove anni fa, prestò servizio per alcuni anni all’aeroporto militare italiano di Pola, sulla punta meridionale dell’Istria.

Riuscì a fuggire in tempo, prima che tutto questo accadesse. Tornò in Italia dopo molte difficoltà, compiendo gran parte del viaggio a piedi e nascondendosi tra boschi e strade secondarie.

Nonostante questo, conservò sempre un ricordo positivo della sua permanenza a Pola.

Nel 2012 volle tornarci. Scrisse al sindaco della città, che gli rispose cordialmente e lo ricevette in municipio. Dopo tanti anni poté rivedere la sua amata Pola. L’aeroporto non esisteva più, ma riconobbe con emozione molti luoghi che aveva custodito nel cuore.

Ringrazio ancora l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le associazioni d’arma e tutti i presenti, qui riuniti per ricordare questi tragici eventi e per contribuire a fare in modo che simili tragedie non si ripetano più.