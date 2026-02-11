I più letti di ieri: corteo per Emanuele, cantiere in arrivo in centro e disagi per odori persistenti
11 Febbraio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 febbraio, spiccano l’ultimo saluto a Emanuele con un corteo tra rombi di motori e fuochi d’artificio, i lavori in arrivo nel centro di Saronno e i forti disagi causati da un odore nauseante tra Saronno e Caronno. Attenzione anche all’ospedale cittadino, con un nuovo direttore in oculistica, e alle commemorazioni per il Giorno del Ricordo.
Un lungo corteo di auto e moto ha attraversato Garbagnate per rendere omaggio a Emanuele, il giovane deceduto nel tragico incidente in cui ha perso la vita anche Michele: una cerimonia intensa tra rombi di motori e fuochi d’artificio.
Rombo di motori, fuochi d’artificio e un corteo di auto e moto per l’ultimo saluto a Emanuele morto con Michele dello schianto a Saronno
A Saronno partirà un cantiere da 500 mila euro in via Portici che durerà due mesi; al termine si interverrà su via Mazzini, con modifiche temporanee alla viabilità e attenzione particolare ai residenti e alle attività commerciali
Saronno, in arrivo 2 mesi di cantiere da 500 mila euro in via Portici. Poi toccherà a via Mazzini
Un odore nauseante ha causato disagio per ore tra Saronno e Caronno, creando malessere tra residenti e pendolari. Le segnalazioni sono state numerose, in attesa di chiarimenti sulle cause.
Odore nauseante per ore tra Saronno e Caronno, disagi per residenti e pendolari
All’ospedale di Saronno è stato nominato Paolo Garimoldi come nuovo direttore dell’oculistica. Tra i suoi obiettivi principali c’è l’aumento dell’attività chirurgica e il rafforzamento dell’offerta specialistica.
Ospedale Saronno, Paolo Garimoldi nuovo direttore dell’Oculistica. Obiettivo più chirurgia
Nel Giorno del Ricordo, il consigliere Sabatti ha richiamato l’importanza della memoria come strumento per contrastare ogni forma di dittatura, sottolineando il valore educativo e collettivo della commemorazione.
Giorno del Ricordo, Sabatti (Insieme per crescere): “Dovere di memoria contro ogni dittatura”
