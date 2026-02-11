SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 febbraio, spiccano l’ultimo saluto a Emanuele con un corteo tra rombi di motori e fuochi d’artificio, i lavori in arrivo nel centro di Saronno e i forti disagi causati da un odore nauseante tra Saronno e Caronno. Attenzione anche all’ospedale cittadino, con un nuovo direttore in oculistica, e alle commemorazioni per il Giorno del Ricordo.

Un lungo corteo di auto e moto ha attraversato Garbagnate per rendere omaggio a Emanuele, il giovane deceduto nel tragico incidente in cui ha perso la vita anche Michele: una cerimonia intensa tra rombi di motori e fuochi d’artificio.

A Saronno partirà un cantiere da 500 mila euro in via Portici che durerà due mesi; al termine si interverrà su via Mazzini, con modifiche temporanee alla viabilità e attenzione particolare ai residenti e alle attività commerciali

Un odore nauseante ha causato disagio per ore tra Saronno e Caronno, creando malessere tra residenti e pendolari. Le segnalazioni sono state numerose, in attesa di chiarimenti sulle cause.

All’ospedale di Saronno è stato nominato Paolo Garimoldi come nuovo direttore dell’oculistica. Tra i suoi obiettivi principali c’è l’aumento dell’attività chirurgica e il rafforzamento dell’offerta specialistica.

Nel Giorno del Ricordo, il consigliere Sabatti ha richiamato l’importanza della memoria come strumento per contrastare ogni forma di dittatura, sottolineando il valore educativo e collettivo della commemorazione.