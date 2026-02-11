Cronaca

SARONNO – È stato identificato il giovane deceduto all’ospedale di Saronno dopo la sparatoria avvenuta nel cosiddetto bosco della droga: si tratta di Mohamed Mhaouchi, 22 anni, originario del Marocco. Il ragazzo è morto nella notte di sabato 24 gennaio al nosocomio saronnese, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco nell’area boschiva di Sant’Andrea, nel Parco delle Groane, in territorio di Misinto. Si tratta di una zona nota per la presenza di spacciatori di stupefacenti.

L’identificazione non è stata immediata, dal momento che il 22enne, al momento del soccorso, era privo di documenti. A lanciare l’allarme intorno alle 22 era stato un connazionale di 19 anni, rimasto ferito di striscio, che sanguinante aveva raggiunto la strada e fermato una pattuglia dei carabinieri raccontando quanto accaduto. Il 19enne è stato successivamente arrestato con l’accusa di concorso in detenzione e spaccio di droga. Mhaouchi era stato invece trovato riverso nel bosco. Le indagini sono tuttora in corso e tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un regolamento di conti.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza nei boschi della zona, nei giorni scorsi i sindaci di Misinto, Lazzate e Cogliate – Matteo Piuri, Andrea Monti e Andrea Basilico – hanno chiesto l’invio dei reparti speciali dei carabinieri nelle Groane per una vasta operazione di “bonifica” delle piazze di spaccio e l’allontanamento degli spacciatori.

