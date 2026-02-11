Altre news

SARONNO – Mercoledì 11 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa durante le ore mattutine. Nel corso del giorno non sono attese precipitazioni, mentre durante la notte sono previste piogge. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 12°C. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Ovest-Sudovest. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

Nel contesto regionale, la Lombardia sarà interessata da una residua instabilità mattutina legata all’allontanamento di una circolazione depressionaria. Le nubi saranno più compatte al mattino su pianure e rilievi, con deboli piogge in alcune zone, ma la tendenza sarà verso un graduale miglioramento. In particolare, le Prealpi vedranno ampie schiarite dal tardo pomeriggio, mentre sulle Orobie sono previste deboli nevicate nelle ore mattutine, seguite da rasserenamenti. I venti in regione saranno deboli, con rotazione dai quadranti sud-orientali a sud-occidentali.

