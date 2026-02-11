Città

SARONNO – Un cartello provocatorio appeso in via Padre Monti e rilanciato sui social riaccende il dibattito sul degrado urbano, in particolare sul problema delle deiezioni canine – e non solo – presenti in diversi punti della città.

La segnalazione, condivisa nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”, è diventata in poche ore un’occasione di confronto tra residenti, che denunciano una situazione diffusa e ormai quotidiana. Al centro delle lamentele, soprattutto gli escrementi lasciati sui marciapiedi e nelle aree pubbliche del centro e dei quartieri.

Tra i commenti, molti cittadini puntano il dito contro la responsabilità dei proprietari. “La colpa non sono i cani ma i loro padroni menefreghisti e maleducati”, scrive una saronnese, mentre un altro residente sottolinea: “Multe salate a chi non raccoglie gli escrementi. È così che si gestisce un cane”.

Le segnalazioni riguardano diverse zone della città. In via Carcano una residente racconta di trovare “due o tre ricordini ogni giorno”. Criticità analoghe vengono indicate anche in via Don Marzorati, nei pressi della scuola dell’infanzia, dove – secondo quanto riferito – “c’è una deiezione in ogni spazio verde attorno agli alberi, proprio dove le persone scendono dalle auto”. Non manca chi descrive una situazione più generale: “È così in tutto il centro, su muri, gradini ed entrate di case e negozi”.

Nel dibattito emerge anche un altro aspetto: alcuni residenti segnalano episodi di deiezioni umane in strada. “Non solo cani: ho visto una persona fare i propri bisogni in via Ramazzotti” racconta una cittadina.

Tra le proposte avanzate, oltre a maggiori controlli e sanzioni, c’è anche la richiesta di servizi igienici pubblici. “In tutta Saronno non ci sono wc pubblici in centro. In molte città esistono cabine autopulenti: non è fantascienza, è civiltà” scrive un residente.

