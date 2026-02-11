Città

SARONNO – Maschere e tradizione nel segno dell’arte. Dal 14 al 21 febbraio la sala del circolo sardo Grazia Deledda di via Barsanti 4 ospita la mostra Mascaras de Carrasecare, personale del pittore Alberto Scalas.

L’esposizione è promossa dal Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda Associazione di Promozione Sociale, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio della Città di Saronno. Il percorso espositivo è dedicato alle maschere del carnevale tradizionale sardo, rilette attraverso il segno grafico e pittorico dell’artista, che indaga riti, identità e memoria collettiva.

L’inaugurazione è in programma sabato 14 febbraio, dalle 10.30. Intervengono Sara Nicole Cancedda, Enzo Meloni, presidente del circolo sardo di Saronno, Ilaria Pagani, sindaca di Saronno, e Tonino Mulas.

La mostra è visitabile a ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali del circolo, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni della Sardegna e favorire occasioni di incontro aperte alla cittadinanza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09