SARONNO – Una risposta di grande partecipazione e vicinanza ha accompagnato il dolore per la scomparsa di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza. In pochi giorni, attraverso una raccolta fondi online, sono stati raccolti quasi 20 mila euro per aiutare le famiglie a sostenere le spese delle esequie. Le donazioni sono arrivate da oltre 450 persone.

Sulla pagina della piattaforma gofundme.com, gli organizzatori spiegano le ragioni dell’iniziativa, nata per offrire un aiuto concreto alle famiglie dei due giovani. Viene inoltre specificato che le somme raccolte saranno trasferite tramite bonifico bancario e che la documentazione delle operazioni sarà pubblicata al termine della raccolta.

La sottoscrizione è ancora aperta e ha già superato il 70 per cento dell’obiettivo fissato a 28 mila euro. I contributi spaziano da piccole cifre, a partire da 10 euro, fino a donazioni molto più consistenti. La mobilitazione online si affianca al cordoglio che continua a manifestarsi anche sul luogo dell’incidente, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo viale Europa, nel tratto dell’ex statale Varesina alle porte di Saronno. Qui, in una nottata segnata dal maltempo, l’Audi su cui viaggiavano i due ragazzi è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero, nei pressi del parcheggio del centro commerciale. Un impatto che non ha lasciato scampo a Emanuele, residente a Garbagnate Milanese, e a Michele, di Caronno Pertusella, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Ai piedi dell’albero restano fiori e lumini, portati da tante persone, soprattutto giovani.

Ieri si sono svolti i funerali di Emanuele.

