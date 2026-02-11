Città

SARONNO – Ottimizzare i percorsi dei mezzi, ridurre traffico e impatto ambientale: è questo l’obiettivo della riorganizzazione del servizio di raccolta a domicilio di sfalci e potature, che riparte martedì 17 febbraio con passaggi quindicinali per tutto l’anno.

A spiegare il senso delle novità è il consigliere comunale Simone Galli, delegato alla sostenibilità, che sottolinea come l’iscrizione obbligatoria per gli utenti Tari rappresenti uno strumento operativo per rendere il servizio più efficiente. “La registrazione all’albo ci permette di programmare i ritiri solo dove necessario, evitando passaggi a vuoto e riducendo il traffico dei mezzi sul territorio” spiega. “Si tratta di una scelta concreta per contenere le emissioni e migliorare l’organizzazione complessiva del servizio”.

Il servizio resta gratuito ed è dedicato alla raccolta della frazione vegetale domestica. L’iscrizione è semplice e può essere effettuata online oppure tramite modulo, in formato editabile o cartaceo. L’obbligo riguarda anche gli utenti che già usufruivano del ritiro negli anni precedenti.

“La sostenibilità passa anche da una gestione più intelligente dei servizi ambientali” aggiunge Galli. “Con una pianificazione più precisa possiamo garantire la stessa qualità del servizio, riducendo allo stesso tempo l’impatto sulla città”.

Resta comunque sempre disponibile, per chi preferisce, il conferimento diretto degli scarti vegetali al Centro di raccolta di via Milano. Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sul calendario dei passaggi è possibile consultare i canali informativi del Comune e del gestore del servizio.

