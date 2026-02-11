SARONNO – Riparte da martedì 17 febbraio il servizio di raccolta a domicilio degli scarti vegetali, dedicato a sfalci e potature. Il servizio viene riattivato su tutto il territorio comunale ma per utilizzarlo è obbligatoria la registrazione preventiva, anche per chi ne usufruiva già in passato.

Gli utenti devono presentare la richiesta scegliendo una delle modalità disponibili. La procedura consigliata è online, compilando il modulo sul sito www.ecoinfo.it/saronno. In alternativa è possibile scaricare il modulo dai siti di Amsa, Econord o del Comune e inviarlo via email a [email protected]. Chi preferisce il formato cartaceo può ritirare e consegnare il modulo al Centro raccolta rifiuti, all’Urp del Comune o agli uffici di Saronno Servizi dedicati alla Tari.

La richiesta non richiede una conferma da parte del gestore: una volta inviata, il servizio viene attivato automaticamente. Attraverso lo stesso modulo è possibile anche richiedere i contenitori bianchi carrellati da utilizzare per il conferimento del verde.

La raccolta degli scarti vegetali viene effettuata per tutto l’anno con cadenza quindicinale nelle sei zone in cui è suddiviso il territorio cittadino. Il calendario dettagliato con i giorni di passaggio per ciascuna area è consultabile nel programma dedicato.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800 332299 oppure l’indirizzo email [email protected].

