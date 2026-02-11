Groane

SOLARO – Trasformare la prepotenza in eroismo e le aule scolastiche in luoghi di benessere. In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, Solaro ha risposto con un evento corale, ospitando lo scrittore Emanuele Verdura per la presentazione del suo ultimo libro: “La banda dei quattro, da bulli a piccoli eroi“.

L’incontro non è stato solo una presentazione letteraria, ma un vero e proprio tavolo di confronto sulle nuove emergenze educative che colpiscono le scuole primarie e secondarie di primo grado.

A testimoniare l’importanza dell’evento è stata la presenza delle massime autorità cittadine e scolastiche. In prima fila la sindaca Nilde Moretti, che ha voluto sottolineare l’impegno dell’amministrazione nel fare rete contro i fenomeni di isolamento e violenza. Insieme a lei sono intervenuti l’assessora all’educazione Francesca Tramarin, il dirigente scolastico Daniele Dallatomasina, il parroco don Sergio Tomasello e la coordinatrice dell’Aggrega Giovani Patrizia Bacchiega. Il dibattito è stato inoltre arricchito dal contributo degli scrittori Ferdinando Larizza e Veronica Raviotta.

Il libro di Verdura affronta i nodi critici della generazione “sempre connessa”. Non si parla solo di bullismo e cyberbullismo, ma si scava nelle radici del disagio moderno: dalla dipendenza patologica dai cellulari all’aggressività, fino allo stress che mina l’apprendimento. Il volume fornisce indicazioni metodologiche concrete per risolvere problemi di comportamento, offrendo però anche una prospettiva positiva: la creazione di ambienti di studio felici e soddisfacenti. L’obiettivo è combattere alla base demotivazione e difficoltà di concentrazione, trasformando il percorso scolastico in un’esperienza stimolante e priva di paura.

Dall’incontro è emerso un messaggio chiaro: per sconfiggere il bullismo non bastano le regole, serve una comunità educante unita.

(foto dalla pagina Facebook della sindaca Nilde Moretti)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09