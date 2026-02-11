Groane

CESANO MADERNO – A parlare sono i membri del team Vannacci di Cesano Maderno che rimarcno “la sensazione è una sola: alla fine non si capisce davvero che cosa pensino i partiti brianzoli della Milano-Meda a pagamento”.

E proseguono: “Le posizioni sono nebulose, contraddittorie, spesso opportunistiche. Nessuno che abbia il coraggio di dire chiaramente sì o no, spiegando perché e assumendosene la responsabilità davanti ai cittadini.

Nel frattempo, la politica locale sembra più impegnata a occuparsi di stupidaggini che dei problemi reali. Polemiche inutili, battaglie di facciata, discussioni sterili buone solo per i comunicati stampa e i post sui social. Tutto, tranne affrontare seriamente il nodo centrale: l’impatto che il pedaggio avrebbe su lavoratori, famiglie e imprese della Brianza.

E quando il discorso si sposta sulle opere pubbliche, il quadro peggiora ulteriormente. Aria fritta. Tante parole, zero sostanza. Promesse ripetute da anni, senza progetti concreti, senza tempi certi, senza risorse chiare. Solo chiacchiere, mentre il territorio resta fermo e i problemi si accumulano”.

