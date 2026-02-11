iltra2

TRADATE – Serata dedicata alla poesia giovedì 12 febbraio alla biblioteca comunale Frera, dove è in programma un incontro con l’autrice Giuliana Galimberti per la presentazione del libro “Papaveri rosa”.

L’appuntamento è fissato alle 20.45 nella sede della biblioteca comunale, in via Zara 37. L’incontro sarà condotto dalla professoressa Rita Guarini, che guiderà la presentazione e accompagnerà il pubblico alla scoperta del volume.

Nel corso della serata è previsto anche un momento di letture, affidate alle voci di Rita Guarini, Silvana Magnani e Giorgio Magni, che daranno spazio ad alcuni brani scelti della raccolta poetica. Ad arricchire l’iniziativa sarà inoltre l’accompagnamento musicale al pianoforte di Sergio Ramponi.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca civica Frera e dal comune di Tradate e rappresenta un’occasione per incontrare l’autrice e approfondire il contenuto della raccolta in un contesto di ascolto e condivisione culturale.

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

11022026