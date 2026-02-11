Cronaca

VARESE – Uffici mobili della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri nelle principali aree del centro per rafforzare la sicurezza e aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Da alcuni giorni sono stati attivati presidi straordinari in diverse zone della città. L’iniziativa è stata decisa dopo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza percepita dai cittadini e garantire una maggiore tutela dell’ordine pubblico.

I servizi vengono svolti con personale aggiuntivo rispetto a quello già impegnato nei controlli ordinari. Polizia di Stato e carabinieri si alternano nella gestione degli uffici mobili, assicurando una presenza costante e visibile.

Le aree interessate dai controlli sono via Como, la zona delle stazioni ferroviarie, piazza Repubblica, piazza Forzinetti e piazza XX Settembre. Si tratta di punti della città caratterizzati da una forte frequentazione, in particolare da parte di giovani, e segnalati per la presenza di persone moleste legate al consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

L’obiettivo dell’intervento è rendere questi spazi più sicuri e pienamente fruibili da parte di residenti, pendolari e cittadini, attraverso un rafforzamento dei controlli e un presidio diretto del territorio.

