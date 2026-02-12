Città

SARONNO – Telecamere in municipio per il caso dell’uomo che per mesi ha vissuto in una baracca nel parcheggio della cascina Colombara e che, nonostante lo sgombero, continua a tornare nella zona creando tensioni con i residenti.

QUI LA NOTA DELLA SINDACA SULLA VICENDA

Nella mattinata di mercoledì la troupe della trasmissione televisiva Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, ha seguito la vicenda direttamente in città. Al centro del servizio la situazione che da tempo preoccupa i residenti dell’area, dove l’uomo, di origine straniera, avrebbe avuto comportamenti aggressivi, arrivando ad aggredire una residente che ha presentato diverse denunce.

Secondo quanto ricostruito, dopo lo smantellamento della dimora di fortuna, l’uomo ha continuato a frequentare la zona. Proprio nel corso del sopralluogo, la troupe ha documentato il ritrovamento, nel suo rifugio improvvisato attualmente nell’area verde, di oggetti che possono essere usati per aggredire. L’uomo è stato fermato nel corso della giornata.

A seguire la vicenda da tempo è anche Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia Libera, che è stato presente sul posto durante un nuovo momento di tensione per affiancare la residente coinvolta. “Questa saronnese coraggiosa che da mesi vive in clima di paura per quello che quest’uomo ha fatto, rompendo i vetri dell’auto, aggredendola e ferendo anche il suo cane, non è sola. L’isolamento uccide. I cittadini devono stare vicino a chi ha avuto il coraggio di denunciare una situazione pericolosa. Non c’entra nulla il razzismo è una richiesta di tutela di fronte a comportamenti violenti” ha dichiarato Bocedi. La troupe non si è limitata ai sopralluoghi nell’area della cascina Colombara, ma si è recata anche in municipio per raccogliere la posizione dell’Amministrazione. Intervistata la sindaca Ilaria Pagani.

Il caso sarà oggetto di uno degli approfondimenti della trasmissione in onda domenica 15 febbraio su Rete quattro.

