CERIANO LAGHETTO – “Va bene ragazze, vi voglio bene.” Con queste parole Gerry Scotti ha salutato un gruppo di amiche di Ceriano Laghetto presenti tra il pubblico della trasmissione “La ruota della fortuna”, andata in onda ieri, mercoledì 11 febbraio, su Canale 5.

Il momento è arrivato durante la puntata, quando il conduttore si è rivolto alle spettatrici con un sorriso e un saluto affettuoso, accolto dagli applausi dello studio. Le cerianesi, sedute tra il pubblico, hanno seguito la registrazione con entusiasmo, vivendo da vicino l’atmosfera del noto programma televisivo.

L’esperienza ha visto il gruppo assistere dal vivo a uno dei quiz più seguiti della televisione italiana. Per il gruppo di Ceriano Laghetto è stata l’occasione per entrare nel cuore della produzione televisiva, tra luci, telecamere e i tempi serrati della registrazione.

Non è mancata l’emozione nel vedere da vicino Gerry Scotti, volto storico di Canale 5, che ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua consueta cordialità. Il saluto rivolto alle ragazze ha reso ancora più memorabile la loro partecipazione, trasformando una semplice presenza tra il pubblico in un ricordo da condividere.

Una serata diversa dal solito, che ha portato un po’ di territorio anche sul piccolo schermo.

