SOLARO – “Tra i banchi del pubblico non si è vista l’ombra dei rappresentanti del Partito Democratico, tanto solerti e presenti – tutti, nessuno escluso – durante il Giorno della Memoria, quanto misteriosamente irreperibili oggi. Dove erano i vertici? Dove era il segretario locale?”, così inizia la nota del gruppo Forza Italia Solaro, relativo alle celebrazioni della Giornata del Ricordo.

“Eppure la storia, quella vera, non dovrebbe avere colori politici, non dovrebbe conoscere “vittime di serie A” e “vittime di serie B”. Evidentemente, per qualcuno, sì. E come se non bastasse, assenza totale anche delle altre opposizioni. Tutti silenziosi, tutti distratti, tutti altrove. Forza Italia c’era, come sempre. E questo ci dà, nostro malgrado, il diritto e il dovere di denunciare pubblicamente questo atteggiamento ipocrita e discriminatorio della memoria”, continuano.

“Ogni anno assistiamo alla perfetta macchina organizzativa del Comune per il Giorno della Memoria del 27 gennaio: inviti ufficiali, scolaresche al completo con docenti e dirigente, Anpi, parrocchia, centro anziani, rappresentanti politici, cittadini, tutti coinvolti in un evento solenne, giustamente celebrato. Ma il 10 febbraio, per il Giorno del Ricordo, il copione cambia. Nessuna presenza delle scuole, nessuna lettera d’invito, nessuna mobilitazione collettiva. Perché? Forse ricordare gli italiani massacrati nelle Foibe non è abbastanza politicamente “conveniente”? Forse il dolore di un esodo dimenticato non merita la stessa enfasi? Eppure, se questa sera fossero stati presenti anche gli studenti, avrebbero imparato una pagina di storia troppo spesso taciuta. Avrebbero visto, con occhi e cuore, cosa significa essere cacciati, perseguitati, uccisi solo per essere italiani”.

“Ma, ancora una volta, l’Amministrazione ha perso una splendida occasione di educazione civile e storica. Si può organizzare uno spettacolo bellissimo, ma se lo si lascia cadere quasi nel vuoto, il messaggio si spegne tra le sedie semivuote. E questo, lo diciamo senza mezzi termini, è scandaloso. Forza Italia c’era, c’è e ci sarà sempre. Ma la memoria, quella vera, quella che appartiene a tutti, non può continuare a essere disertata da chi dice di rappresentare l’intera comunità”, concludono.

