I più letti di ieri: l’addio a Michele, la raccolta fondi per Emanuele e la ripartenza del verde a domicilio
12 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 febbraio, commozione e solidarietà hanno tenuto banco con l’ultimo saluto a Michele e la raccolta fondi per lui ed Emanuele. In primo piano anche il ritorno del servizio per il verde a domicilio, le riflessioni sul futuro dell’area ex Isotta e il tema dell’inciviltà urbana con nuove segnalazioni da diverse zone della città.
Una folla commossa ha accompagnato l’ultimo saluto a Michele: rombo di moto, fuochi d’artificio e lacrime hanno scandito un momento carico di dolore e affetto collettivo.
“Un dolore troppo grande per le parole” per l’addio a Michele rombo di moto, fuochi d’artificio e centinaia di persone in lacrime
Sono già stati raccolti 20 mila euro in soli tre giorni per sostenere le famiglie di Emanuele e Michele, colpite dal tragico incidente che ha profondamente scosso la comunità.
Saronno: raccolti già 20 mila euro in tre giorni per Emanuele e Michele
Riparte a Saronno la raccolta del verde a domicilio: per accedere al servizio sarà necessaria la registrazione, valida per tutti, e sono state definite le modalità di iscrizione e le regole da seguire.
Saronno, torna la raccolta del verde a domicilio: registrazione obbligatoria per tutti. Le regole e come iscriversi
Gli ex dipendenti dell’Isotta Fraschini salutano con favore l’avvio dell’iter per il recupero dell’area, auspicando tempi rapidi e sognando la nascita di un museo che racconti la storia del sito.
Ex Isotta, gli ex dipendenti: “Bene l’avvio dell’iter, ora tempi rapidi. Noi sogniamo un nuovo museo nell’area”
Dal cartello in via Padre Monti alle segnalazioni arrivate da tutta la città, si moltiplicano i casi di inciviltà legati alle deiezioni canine, riaccendendo il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici.
