SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 febbraio, commozione e solidarietà hanno tenuto banco con l’ultimo saluto a Michele e la raccolta fondi per lui ed Emanuele. In primo piano anche il ritorno del servizio per il verde a domicilio, le riflessioni sul futuro dell’area ex Isotta e il tema dell’inciviltà urbana con nuove segnalazioni da diverse zone della città.

Una folla commossa ha accompagnato l’ultimo saluto a Michele: rombo di moto, fuochi d’artificio e lacrime hanno scandito un momento carico di dolore e affetto collettivo.

Sono già stati raccolti 20 mila euro in soli tre giorni per sostenere le famiglie di Emanuele e Michele, colpite dal tragico incidente che ha profondamente scosso la comunità.

Riparte a Saronno la raccolta del verde a domicilio: per accedere al servizio sarà necessaria la registrazione, valida per tutti, e sono state definite le modalità di iscrizione e le regole da seguire.

Gli ex dipendenti dell’Isotta Fraschini salutano con favore l’avvio dell’iter per il recupero dell’area, auspicando tempi rapidi e sognando la nascita di un museo che racconti la storia del sito.

Dal cartello in via Padre Monti alle segnalazioni arrivate da tutta la città, si moltiplicano i casi di inciviltà legati alle deiezioni canine, riaccendendo il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici.