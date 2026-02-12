Politica

STRASBURGO -“Finalmente gli Stati europei potranno procedere a rimpatri più veloci ed efficaci grazie a un nuovo quadro normativo approvato dal Parlamento europeo, che ha preso atto della necessità di contrastare con misure più stringenti il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Con i voti determinanti del centro-destra, è passato infatti un accordo che prevede la revisione del concetto di ‘Paese sicuro’, l’individuazione di nuovi ‘Paesi sicuri’ e la possibilità di rimpatriare gli immigrati anche nei Paesi di transito. Ancora una volta le sinistre hanno fatto di tutto per sabotare queste misure, presentando una mozione di reiezione, che però è stata respinta. Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che agevolerà gli Stati membri nell’esecuzione dei rimpatri di massa, scoraggiando gli arrivi e rimandando a casa chi non ha il diritto di restare in Europa”.

Lo dichiara l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri.

