Limbiate

LIMBIATE – Momento di raccoglimento e commemorazione nella mattinata di martedì 10 febbraio, quando la città di Limbiate ha celebratto il Giorno del Ricordo con una cerimonia istituzionale dedicata ai martiri delle Foibe.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si è svolta in piazza “Martiri delle Foibe” alla presenza delle autorità, delle associazioni del territorio e delle scuole limbiatesi. La comunità si è riunita per rendere omaggio alle vittime e per ribadire l’importanza di custodire la memoria di una pagina dolorosa della storia italiana.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come ricordare significhi assumersi una responsabilità, conoscere la storia anche nei suoi momenti più difficili e impegnarsi a costruire un futuro fondato sul rispetto, sul dialogo e sulla pace.

Un pensiero particolare è stato rivolto ai ragazzi e alle ragazze presenti, indicati dall’amministrazione come elemento fondamentale per mantenere viva la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni.

(foto: un momento della celebrazione)

12022026