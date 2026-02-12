Altre news

SARONNO – Giovedì 12 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità con deboli piogge attese nel corso del pomeriggio. In serata è previsto un miglioramento, con rasserenamenti diffusi e assenza di fenomeni significativi.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, con una massima intorno ai 12°C e una minima sui 6°C. I venti soffieranno deboli al mattino da Nord-Nordovest e si disporranno da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo attive sulla zona. La situazione tenderà a stabilizzarsi ulteriormente in serata grazie all’ingresso di aria più secca.

In Lombardia, il tempo seguirà un’evoluzione simile: al mattino cieli molto nuvolosi e locali deboli piogge su pianure e aree prealpine, ma con un miglioramento nel pomeriggio e rasserenamenti più diffusi in serata. Sulle Orobie si segnala qualche debole nevicata mattutina in trasformazione in pioggia nel corso della giornata.

