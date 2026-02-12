Varesotto

La provincia di Varese arriva a quota 3 milioni di presenze turistiche, segnando un +10% rispetto al 2024 e un significativo +36% rispetto ai livelli pre-covid del 2019. Inoltre, gli arrivi hanno superato quota 1 milione e 700 mila, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. A rivelarlo sono le stime elaborate dall’Ufficio Analisi Economiche di Camera di Commercio di Varese, a partire dai dati Provincia di Varese Ross1000 – Polis Regione Lombardia, e presentati in occasione della prima assemblea dei Soci di Fondazione Varese Welcome riunitasi proprio alla BIT.

“I dati sulla crescita del turismo in provincia di Varese evidenziano come l’interesse per il nostro territorio sia in costante crescita, anche per il lavoro instancabile che Fondazione Varese Welcome ha ereditato, lo scorso anno, da Camera di Commercio di Varese, insieme alle associazioni e agli enti del territorio – sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e di Camera di Commercio di Varese -. Una visione strategica che la Fondazione ha seguito nel 2025 e che ora è pronta a rilanciare per il nuovo anno con rinnovati slancio e visione. Il 2025 ci ha dimostrato che quando i Comuni, le istituzioni e le imprese agiscono congiuntamente, la provincia di Varese si rivela sempre più capace di intercettare le aspettative del viaggiatore contemporaneo, attento alla qualità e alla sostenibilità dell’offerta”.

Un successo trainato da un turismo internazionale sempre più consapevole e attratto dai laghi e dalle valli varesine, che oggi rappresentano il 67% della domanda totale sia per arrivi, sia per presenze. In particolare, i visitatori stranieri hanno sfiorato 1,2 milioni di arrivi (+13% sul 2024), con Stati Uniti e Germania in cima alle preferenze per numero di arrivi, seguiti da Francia, Svizzera e Cina. L’area intorno all’aeroporto Malpensa si conferma un motore trainante, concentrando oltre la metà degli arrivi provinciali con una crescita del 19% nell’ultimo anno.

Sotto il profilo della ricettività, sebbene l’81% dei turisti continui a scegliere le strutture alberghiere, si registra una crescita del comparto extra-alberghiero, che nel 2025 ha visto aumentare gli arrivi del 35% e le presenze del 25% rispetto al 2024, offrendo inoltre una permanenza media più lunga pari a 3,1 giorni. A livello geografico, spicca l’area del Lago Maggiore, caratterizzata dalla permanenza media più alta della provincia (3,8 giorni.

“Vogliamo consolidare e incrementare il potenziale turistico del nostro territorio e possiamo farlo solo rafforzando l’alleanza tra istituzioni con la consapevolezza che con questo modello di collaborazione stiamo gettando le basi per affrontare le sfide turistiche dei prossimi anni”, prosegue Vitiello.

La squadra a sostegno del turismo varesino, composta dai 32 soci di Fondazione, ha approvato il programma di attività per il 2026, all’insegna di una strategia sempre più orientata alla qualità e all’avanguardia dell’informazione turistica. Il piano d’azione si focalizzerà sul consolidamento del brand attraverso una comunicazione sempre più guidata dai dati e una forte spinta sullo sport, con il lancio della Maratona dei Laghi 2027, preceduta nel 2026 da una mezza maratona per preparare il percorso che valorizzerà il territorio varesino e il potenziamento dei circuiti ciclistici e lo sviluppo di nuovi prodotti turistico-sportivi.

Resta, dunque, strategico il progetto Varese Sport Commission per favorire l’attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, anche attraverso il coordinamento del calendario delle manifestazioni favorendo la distribuzione delle iniziative durante tutto l’anno. “Ormai è chiara la vocazione del nostro territorio che vede il binomio sport e turismo quale volano di attrattività soprattutto per le attività outdoor – riprende Vitiello -. Dopo la verticalizzazione sul cicloturismo con il progetto Varese DoYouBike che ha portato alla costruzione di una vera e propria rete di operatori, ora puntiamo su golf e volo per cui il territorio ha strutture e contesti di valore indiscutibili”.

Quindi con il 2026 prenderanno il via i progetti Varese DoYouGolf e Varese DoYouFly. Il primo volto a posizionare la provincia come destinazione di riferimento per il turismo golfistico internazionale. L’iniziativa mette in rete i prestigiosi campi del territorio, offrendo un’esperienza sportiva integrata che coinvolge realtà di primo livello come: Panorama Golf (Varese), Golf Club Varese (Luvinate), Golf dei Laghi (Travedona Monate), Le Robinie Golf Club & Resort (Solbiate Olona).

La seconda verticalizzazione, Varese DoYouFly, punta a valorizzare la storica cultura del volo varesina, mettendo a sistema una tradizione aeronautica secolare e un’imprenditoria altamente competitiva nel settore aerospaziale. L’obiettivo del progetto è mettere a sistema infrastrutture di alto livello, condizioni geografiche privilegiate e un tessuto culturale e imprenditoriale che rendono il territorio una meta d’interesse per le attività outdoor d’alta quota: dalle correnti ideali per il volo a vela, ai celebri decolli per il deltaplano.

Il turismo varesino non si ferma, ma anzi rilancia e lo fa a partire dagli enti che hanno deciso di unire le forze seguendo una visione unitaria e un unico obiettivo: rendere la provincia di Varese sempre più attrattiva e in grado di generare nuova ricchezza.

