SARONNO – Oltre 26 mila presenze in due fine settimana: l’Olympic Fringe Festival debutta in città con numeri in crescita e una permanenza dei visitatori sempre più lunga nel centro urbano.

L’evento, organizzato su due weekend consecutivi tra fine gennaio e inizio febbraio, ha registrato complessivamente 26.705 presenze, contro le 20.194 degli stessi periodi dell’anno precedente, con un incremento del 32,3%. I dati, rilevati attraverso la piattaforma Analytics di Confcommercio provincia di Varese, confermano l’impatto positivo dell’iniziativa sulla vitalità del centro cittadino.

Il primo fine settimana, tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, ha totalizzato 13.554 presenze, con un aumento del 23,5% rispetto allo stesso weekend del 2025. Il weekend successivo, 7 e 8 febbraio, ha raggiunto quota 13.151 visitatori, segnando il picco di crescita percentuale con un +42,7% rispetto all’anno precedente.

Il confronto con i weekend immediatamente precedenti del 2026 evidenzia un aumento dei flussi compreso tra il 15% e il 20%, confermando l’effetto attrattivo dell’evento.

Il sabato si conferma la giornata trainante, monitorata sull’intera fascia oraria tra le 9 e le 20: il 31 gennaio sono state registrate 9.991 presenze e il 7 febbraio 9.274, con incrementi superiori al 35% rispetto ai sabati di riferimento del 2025. La domenica, rilevata nel pomeriggio tra le 14 e le 19, ha fatto segnare 3.563 presenze il 1 febbraio e 3.877 l’8 febbraio, con una crescita particolarmente significativa nell’ultimo weekend (+61,8% rispetto al 2025).

L’analisi delle provenienze mostra una prevalenza di visitatori residenti in città e in provincia, con una presenza stabile di utenti regionali e una quota non marginale di turisti stranieri. La distribuzione oraria evidenzia una frequentazione continua il sabato e una concentrazione dei flussi nel pomeriggio domenicale, soprattutto tra le 15 e le 18.

Aumentano anche i tempi di permanenza: durante i weekend dell’evento si rafforzano le soste superiori all’ora, in particolare nella fascia tra una e due ore, con una presenza significativa anche oltre le due ore. Diminuiscono invece i passaggi rapidi, segno di una fruizione più completa del centro.

I risultati di Saronno rappresentano il primo passo di un progetto provinciale promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, che coinvolge anche i Comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese. Il calendario prosegue con le prossime tappe a Busto Arsizio il 14, 15 e 22 febbraio, quindi a Gallarate tra fine febbraio e inizio marzo, a Luino il 7 e 8 marzo e a Varese il 14 e 15 marzo.

La lettura integrata dei dati su presenze, provenienze, fasce orarie e tempi di permanenza conferma il valore del sistema Analytics come strumento per valutare in modo oggettivo l’impatto degli eventi e orientare le future strategie di programmazione urbana.

