SARONNO – Un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “no” al referendum sulla Giustizia: l’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 20,30 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15.

L’iniziativa è promossa dal Comitato civico per il No della zona del saronnese e rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. La serata è pensata come un’occasione di informazione e dialogo aperto sui contenuti della riforma e, in particolare, sulle motivazioni contrarie alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante.

All’incontro interverranno Elisabetta Cioffi, avvocato civilista, Andrea Prestinoni, avvocato penalista, e Marcello Maria Buffa, giudice per le indagini preliminari e giudice dell’udienza preliminare al Tribunale di Varese.

Secondo i promotori, l’obiettivo dell’iniziativa è fornire a cittadine e cittadini elementi utili per comprendere le conseguenze della riforma Nordio-Meloni, ritenuta dal comitato in grado di incidere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’autonomia della magistratura.

La serata si propone come uno spazio di partecipazione e confronto pubblico, con l’intento di favorire un voto consapevole e informato in vista della consultazione referendaria. L’ingresso è libero.

