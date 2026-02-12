Calcio

ROVELLO PORRO – Anche quest’anno l’associazione Ave ha partecipato alle celebrazioni organizzate a Rovello Porro in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria dei martiri delle foibe e degli esuli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

In un breve messaggio pubblicato sui social, l’associazione ha ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della storia del Novecento, sottolineando come queste iniziative rappresentino un momento di riflessione collettiva e di testimonianza. Ave ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’organizzazione, insieme alla protezione civile, al gruppo alpini, e chi ha partecipato all’iniziativa, anche portando la propria testimonianza. Il messaggio si conclude con un richiamo chiaro al senso della ricorrenza: ricordare per non dimenticare.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

12022026