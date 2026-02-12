Città

SARONNO – Quest’anno il Teatro Giuditta Pasta celebra San Valentino con un doppio appuntamento che promette di sorprendere, divertire e far riflettere. Due spettacoli distinti per linguaggio e stile, ma entrambi accomunati da un’attenzione intensa e originale all’amore: da quello viscerale e glamour, a quello ironico, dissacrante e critico.

Sabato 14 febbraio, alle 20.45, si terrà lo spettacolo “Ring of Love: il glam dell’amore in otto round”. “L’amore non ha riguardi nelle sue scelte… l’amore piomba su quelli che sono indifesi”, parole di David Bowie che aprono Ring of Love, uno spettacolo multimediale che trasforma il palcoscenico in un ring ideale, dove gli incontri e scontri emotivi diventano danza, musica e canto dal vivo. Coreografia di Raphael Bianco, Ring of Love è una celebrazione intensa e travolgente dell’amore in tutte le sue forme: romantico, tormentato, impetuoso, tenero, selvaggio. La Compagnia EgriBiancoDanza, guidata da Bianco, attraversa otto round simbolici, dove ogni passo, ogni gesto e ogni nota musicale diventa un colpo, una carezza, un abbraccio improvviso.

La colonna sonora dello spettacolo è un viaggio nel glam rock e oltre: Bowie, Bryan Ferry, Radiohead, Talking Heads, The Stooges, Depeche Mode e Amy Winehouse.

Dal trucco scintillante alle luci sgargianti, dai costumi glamour alle coreografie sensuali e ipnotiche, lo spettacolo trasporta il pubblico in un mondo dove l’amore è rock, sfavillante e irresistibilmente teatrale. La musica dal vivo non accompagna solo la danza: diventa essa stessa protagonista, energia pulsante che guida e travolge. San Valentino diventa così un’esperienza totale: un incontro tra movimento, voce, musica e luce, un invito a lasciarsi travolgere dall’emozione, a ballare, a vibrare, a sentire l’amore in tutta la sua potenza e imprevedibilità.

