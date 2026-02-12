Cronaca

SARONNO – La circolare è stata inviata alle famiglie e pubblicata anche sul sito dell’istituto: per 19 classi dell’Itc Zappa l’attività didattica è sospesa, oggi giovedì 12 febbraio, per motivi di sicurezza dopo la caduta di calcinacci dal soffitto avvenuta nella giornata di ieri. Il provvedimento riguarda alcune classi dell’istituto tecnico di via Grandi ed è stato adottato in via precauzionale, in attesa delle verifiche tecniche sugli ambienti interessati.

Nella comunicazione ufficiale la scuola spiega l’accaduto: “Si comunica che a seguito degli accadimenti verificatisi nella giornata odierna e, in particolare, in conseguenza della caduta di calcinacci dal soffitto in alcuni locali dell’istituto, in via precauzionale, le attività didattiche sono sospese fino a nuova comunicazione per le classi in indirizzo”. Il provvedimento riguarda le studentesse e gli studenti delle classi 1BAM (aula 57), 1BTU (aula 58), 4ASA (aula 59), 5BSA (aula 61), 3BAF (aula 62), 2ATU (aula 63), 1ACT (aula 64), 1ATU (aula 65), 3BCA (aula 66), 2BCT (aula 67), 5BCA (aula 69), 2AAM (aula 70), 4BTU (aula 71), 3ACA (aula 72), 2CAM (aula 73), 5CTU (aula 74), 5ARI (aula 75), 2DAM (aula 76) e 1CAM (aula 77); la comunicazione è stata inviata anche alle rispettive famiglie e a tutto il personale docente e Ata.

La dirigenza ha inoltre informato tempestivamente l’ente proprietario dell’immobile (la provincia), chiedendo un intervento urgente: “L’Ente proprietario dell’immobile è stato immediatamente informato e formalmente sollecitato a intervenire con la massima urgenza per effettuare le necessarie verifiche tecniche e i conseguenti lavori di messa in sicurezza”.

La decisione è stata presa nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella circolare si precisa infatti che “il presente provvedimento è adottato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone al Datore di Lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità delle persone presenti nei locali scolastici”.

La sospensione ha carattere temporaneo e cautelativo. Come indicato dalla scuola, “la decisione è assunta esclusivamente a tutela dell’incolumità di studentesse e di studenti, personale e famiglie, quale misura preventiva e prudenziale, in attesa delle verifiche strutturali e delle attestazioni di idoneità degli ambienti”.

Le attività riprenderanno solo dopo gli accertamenti tecnici e la conferma della piena sicurezza dei locali interessati.

