SARONNO – Due pomeriggi di festa tra maschere, magia e carri allegorici: il Comune, con la collaborazione della Pro Loco Saronno, invita famiglie e bambini a partecipare agli appuntamenti del Carnevale, in programma venerdì 20 e sabato 21 febbraio.

Si comincia venerdì 20 febbraio con il tradizionale concorso “Le più belle mascherine”. L’appuntamento è alle 14,30 al giardino di Villa Gianetti, dove i più piccoli potranno sfilare e mostrare i propri costumi in un clima di gioco e creatività. Al termine è previsto uno spettacolo di magia e clownerie organizzato dalla Pro Loco Saronno, pensato per coinvolgere e divertire tutto il pubblico. In caso di maltempo, l’iniziativa si sposterà al teatro Regina Pacis di via Roma.

Il momento centrale del fine settimana sarà sabato 21 febbraio con la grande sfilata dei carri allegorici. Il tema scelto per questa edizione è “Alice nel paese… Giochi di carte, scacchi e fantasia!”, che trasformerà le vie cittadine in un percorso ispirato al mondo delle fiabe.

La partenza della parata è prevista alle 14,30 da via Sabotino. Carri e gruppi in maschera attraverseranno le principali strade fino a raggiungere il centro cittadino.

La manifestazione si concluderà in piazza Libertà con una festa finale aperta a tutti, per salutare insieme il Carnevale e condividere un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della partecipazione.

