SARONNO – La diretta annunciata non parte e dopo venti minuti di attesa presidente della commissione e delegati dell’Amministrazione annunciano che la seduta verrà solo registrata per la pubblicazione in differita. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, durante la Commissione mista Infrastrutture, Transizione ecologica e Ambiente dedicata all’area ex Isotta.

La riunione era convocata alle 18 nell’aula magna del Comune, al primo piano del municipio, con all’ordine del giorno due temi centrali: il regime giuridico dell’area del futuro parco e il regolamento di gestione, con le attività e l’animazione degli spazi verdi del progetto ex Isotta. La seduta era aperta alla partecipazione in presenza e trasmessa in diretta su Civicam, con invito esteso anche a cittadini, associazioni e movimenti.

La trasmissione però non ha funzionato. Intorno alle 18,20 alcuni presenti in sala hanno segnalato alla commissione che alcuni cittadini collegati da casa, insieme ad altri stakeholder, non riuscivano a visualizzare la diretta. Sul portale risultava attivo solo un video in loop della durata di circa 23 secondi che annunciava l’imminente avvio della trasmissione, senza che la seduta partisse realmente.

Dopo circa venti minuti di tentativi tecnici, è stato deciso di proseguire senza diretta con la registrazione dell’incontro e di rendere disponibile il video in differita.

Problemi analoghi erano già stati segnalati nella serata di mercoledì 11 febbraio per la diretta del consiglio comunale: anche in quel caso il collegamento sul sito comunale risultava non funzionante, mentre era regolarmente attiva la trasmissione sul canale YouTube del Comune. La difficoltà odierna ha quindi impedito a molti cittadini di seguire in tempo reale un appuntamento particolarmente atteso, dedicato a uno dei progetti urbanistici più rilevanti per la città. un problema non nuovo che ha anche visto difficoltà di partecipazione di alcuni membri di commissione ad analoghi appuntamenti oltre alla fruizione da parte dei cittadini. Forse per un tema così cruciale come l’ex Isotta si sarebbe potuto adottare qualche soluzione “di fortuna” come la trasmissione di una diretta da cellulare sulla pagina Facebook o Youtube del Comune.

