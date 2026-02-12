Softball

SARONNO – Il Saronno Softball Baseball Asd ha comunicato la conclusione del rapporto di collaborazione con l’azienda Inox Team Srl, main sponsor della squadra dal 2018. La decisione, come spiegato dalla società, è stata presa di comune accordo fra le parti.

Nel comunicato ufficiale il presidente Massimo Rotondo e tutto il consiglio direttivo hanno espresso il proprio ringraziamento alla signora Maria Pia Beretta e alla figlia Micol Bussini per il sostegno garantito alla società in questi anni, sottolineando come l’ingresso di Inox Team Srl come sponsor principale abbia segnato un passaggio decisivo nella crescita del club.

Dal 2018, infatti, il Saronno Softball ha vissuto un periodo di forte sviluppo, riuscendo ad affermarsi sia a livello nazionale sia internazionale, collezionando risultati importanti in Italia e in Europa. Tra i principali successi ricordati dalla società spicca il 2022, anno dello storico “triplete” con la vittoria nel campionato di A1, Coppa Italia e Coppa delle Coppe. Nel 2023 è arrivato il bis in Coppa Italia e la qualificazione alla finale di Coppa dei Campioni. Nel 2024 il club ha conquistato la terza Coppa Italia consecutiva, oltre all’accesso alla finalissima play-off scudetto e alla Coppa delle Coppe. Nel 2025, infine, il Saronno ha ottenuto il trionfo a Parigi per la seconda volta in Coppa delle Coppe, centrando anche la qualificazione alle final four scudetto e alla Coppa Italia.

La società biancoceleste ha concluso il comunicato ringraziando Inox Team Srl per il percorso condiviso e annunciando che nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni.

