SARONNO – Una giornata di condivisione e partecipazione quella vissuta ieri, mercoledì 11 febbraio, alla Rsa Focris di via don Vittorio Volpi, dove la mostra “Emozioni dei giochi – Culture through sport” continua a trasformarsi in un’occasione di incontro tra realtà diverse del territorio.

In occasione del percorso legato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la struttura ha accolto i ragazzi della cooperativa sociale Oasi2 di Barlassina, accompagnati dalle educatrici. I giovani hanno visitato l’esposizione insieme ad alcuni ospiti della Rsa, condividendo al termine un momento ludico e conviviale.

La mattinata è proseguita con la visione del SuperG maschile sul megaschermo della struttura e con il pranzo insieme a base di pizza. A fare da simbolico “capotavola” il cartonato di Arianna Fontana, protagonista dello short track e reduce dalla medaglia d’oro conquistata nella staffetta. “La condivisione sul territorio è la cifra della mostra” spiega il direttore generale Luigi Regalia “L’iniziativa è pensata per aprire le porte della struttura alle diverse generazioni e vivere i valori dello sport in modo inclusivo”.

Il percorso espositivo, realizzato dalla Federazione internazionale cinema e televisione sportiva (Ficts) e inserito nel programma dell’Olimpiade culturale di Fondazione Milano Cortina 2026 con il supporto di Regione Lombardia, propone un viaggio immersivo nelle emozioni dello sport olimpico e paralimpico. La mostra si sviluppa attraverso 12 totem tridimensionali con 144 fotografie in alta definizione, affiancate da video selezionati dalla library del Comitato internazionale olimpico e proiettati sul maxischermo della struttura.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli studenti della scuola media Leonardo da Vinci, accompagnati dagli insegnanti di scienze motorie.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 20 fino a domenica 22 febbraio. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

