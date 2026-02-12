iltra2

TRADATE – Due interventi di soccorso nel Tradatese nella giornata di ieri, a seguito di incidenti stradali avvenuti tra Tradate e Venegono Inferiore.

Il primo episodio si è verificato alle 12 lungo la ex statale Varesina a Tradate, dove si è registrato uno scontro tra due auto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 61 anni, una donna di 62 e un uomo di 83 anni. Sul posto sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Saronno e la polizia locale di Tradate. L’intervento è stato gestito in codice verde con l’invio di un’ambulanza della Sos Bes. Una persona è stata trasportata in ospedale.

Il secondo intervento è avvenuto alle 13.25 a Venegono Inferiore, in via Kennedy, per la caduta di un ciclista. Coinvolto un uomo di 27 anni. Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno ed il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce rossa. L’episodio è stato gestito senza necessità di trasporto in ospedale.

(foto archivio)

