Addio al poeta e urbanista Giancarlo Consonni: il ricordo di Giorni diVersi
13 Febbraio 2026
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giorni diVersi in merito alla scomparsa di Giancarlo Consonni.
Tornano insieme
nel grembo della parola.
Da Il conforto dell’ombra di Giancarlo Consonni
Il nostro amico e poeta Giancarlo Consonni è mancato oggi e noi di Giorni diVersi siamo profondamente addolorati, la sua mancanza è una grande perdita per noi e per la Poesia.
Avrebbe dovuto essere qui a Saronno in Villa Gianetti domenica 15 febbraio a presentare una raccolta di fotografie, poesie e canzoni dedicate alla sua Milano.
Il verso di Milano, un libro curato da Giancarlo Consonni e Gino Cervi con le foto di Lorenzo De Simone, è un’opera molto bella e ci dispiace molto non poter essere tutti insieme a presentarla. Lo faremo sicuramente, appena sarà possibile.
Lo conoscevamo come poeta, aveva pubblicato numerose raccolte e noi nel nostro Festival di poesia abbiamo presentato Pinoli e Il conforto dell’ombra. Grande studioso della poesia lombarda aveva scritto una prefazione importante e illuminante alla riedizione delle poesie Franco Loi per Einaudi.
Poeta ma anche architetto, è stato un grande urbanista ed era docente emerito del Politecnico di Milano
In questo triste momento siamo vicini al dolore della moglie Graziella Tonon e del figlio Davide.
