Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giorni diVersi in merito alla scomparsa di Giancarlo Consonni.

Tornano insieme

nel grembo della parola.

Da Il conforto dell’ombra di Giancarlo Consonni

Il nostro amico e poeta Giancarlo Consonni è mancato oggi e noi di Giorni diVersi siamo profondamente addolorati, la sua mancanza è una grande perdita per noi e per la Poesia.

Avrebbe dovuto essere qui a Saronno in Villa Gianetti domenica 15 febbraio a presentare una raccolta di fotografie, poesie e canzoni dedicate alla sua Milano.

Il verso di Milano, un libro curato da Giancarlo Consonni e Gino Cervi con le foto di Lorenzo De Simone, è un’opera molto bella e ci dispiace molto non poter essere tutti insieme a presentarla. Lo faremo sicuramente, appena sarà possibile.

Lo conoscevamo come poeta, aveva pubblicato numerose raccolte e noi nel nostro Festival di poesia abbiamo presentato Pinoli e Il conforto dell’ombra. Grande studioso della poesia lombarda aveva scritto una prefazione importante e illuminante alla riedizione delle poesie Franco Loi per Einaudi.

Poeta ma anche architetto, è stato un grande urbanista ed era docente emerito del Politecnico di Milano

In questo triste momento siamo vicini al dolore della moglie Graziella Tonon e del figlio Davide.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09