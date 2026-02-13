Comasco

TURATE – Il Carnevale torna in grande stile a Turate, dove, dopo anni di fermo, torna la sfilata delle maschere per le strade cittadine. Si tratta dell’iniziativa organizzata dall’oratorio San Luigi, che ha accolto le parole di ragazzi e famiglie che hanno a gran voce richiesto il ritorno della colorata tradizione, da qualche anno andata persa. Il tema che colorerà le strade turatesi è legato ai giochi olimpici invernali, attualmente in corso a Cortina.

Alle 14.30 è previsto il ritrovo in oratorio, dove tutti i partecipanti si riuniranno in corteo, così da partire alle 15 per i festeggiamenti in paese. Al momento, per motivi burocratici e di sicurezza, non è prevista la partecipazione di carri. Al termine della sfilata, ci si ritrova nuovamente in oratorio per continuare a festeggiare con giochi, dolci e musica, insieme agli animatori dell’oratorio.

