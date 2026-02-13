Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto è stata presentata ufficialmente la Casa di comunità di Lentate sul Seveso, presidio sanitario e sociosanitario di riferimento per l’area che comprende Lentate, Barlassina, Lazzate, Misinto, Cogliate e lo stesso Ceriano, già inaugurata nell’ottobre 2023. L’incontro si è svolto giovedì , per presentare le novità del servizio, dopo l’ingrandimento dell’immobile, avvenuto con i fondi del Pnrr. Presenti anche i vertici di Asst Brianza, Azienda socio sanitaria territoriale Brianza, dei rappresentanti del distretto e degli amministratori locali. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale di Asst Brianza Carlo Alberto Tersalvi, il sindaco di Ceriano Laghetto Massimiliano Occa e l’assessora ai Servizi sociali Francesca Sullis. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il valore strategico della sede per Ceriano Laghetto, che può contare su uno sportello decentrato sul proprio territorio, particolarmente significativo considerando la distanza dagli altri comuni serviti.

Al piano terra sono operativi gli sportelli del Centro unico prenotazioni per fissare visite ed esami, richiedere esenzioni e svolgere pratiche amministrative sanitarie. È attivo anche il Punto unico di accesso per i bisogni sociosanitari, l’ambulatorio infermieristico di famiglia e di comunità con punto prelievi e il consultorio familiare. Nello stesso livello trova spazio l’Ambulatorio medico diurno, collegato alla Continuità assistenziale, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 24 e raggiungibile tramite il numero unico 116117. Qui è prevista anche la funzione di Ambulatorio medico temporaneo per i cittadini che si trovano senza medico di base.

Al primo piano sono presenti ambulatori specialistici dedicati a diabetologia, fisiatria ed epatologia. È attiva una psicologa di comunità, operativa da dicembre, e da febbraio è prevista anche la presenza di una geriatra. Completano gli spazi una sala polifunzionale e gli ambienti destinati agli infermieri delle cure domiciliari e agli assistenti sociali.

