Nella sua presentazione De Cristofaro ha definito l’adesione “un investimento per la promozione del territorio”, ricordando che il contributo previsto è di “25 mila euro proporzionale ai residenti e ai turisti”.

L’obiettivo è ampio: “rendere Saronno e il distretto più attrattivo” attraverso la valorizzazione “dal turismo culturale a quello sportivo, business e religioso”. La Fondazione considera inoltre il Saronnese come “porta d’accesso ai laghi di Varese”, un ruolo chiave anche in vista delle opportunità legate al rapporto con città metropolitana.

Il dibattito: turismo, sport e commercio

Molti interventi hanno sottolineato le ricadute economiche e di immagine. Chiara Angaroni (Partito Democratico) ha parlato di “grande opportunità per il marketing territoriale”, mentre Marina Ceriani (Fratelli d’Italia), dopo aver dato “un’occhiata al sito”, ha espresso “un’ottima impressione anche per la parte sportiva”, ricordando però che “per sfruttare questa occasione servono strutture funzionali, efficienti, con parcheggi e in buone condizioni”.

Il tema del commercio e della vivibilità è stato centrale anche per Francesca Rufini (Tu@Saronno), che ha evidenziato il valore delle competenze in comunicazione e analisi dati messe a disposizione dalla Fondazione. Mauro Rotondi ha insistito sulla necessità di “fare rete” per intercettare fondi e sviluppare il turismo culturale di pianura.

L’ex sindaco Augusto Airoldi ha accolto con favore la conclusione dell’iter avviato durante il suo mandato, ribadendo la vocazione di Saronno come punto di accesso strategico tra Milano e la provincia.

Il tema della fondazione di partecipazione

Parte del confronto ha riguardato anche lo strumento giuridico. Lorenzo Azzi (Forza Italia) lo ha definito un modello innovativo di governance condivisa che quindi potrà essere usato anche per altri settore come quello sociale come auspicato dal centrodestra già in campagna elettorale, mentre Roberto Spreafico ha chiarito che si tratta di un istituto “utile” che unisce caratteristiche di fondazioni e associazioni. Non sono mancati passaggi più politici. Il consigliere Luca Amadio ha osservato con ironia il cambio di approccio verso questo modello, mentre Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia) ha sottolineato: “Apprendiamo con piacere che avete rimesso i soldi che avete tolto”, aggiungendo l’auspicio: “Spero che terrete la posizione adesso perché questa fondazione darà risorse alla città”.

Sul fronte della maggioranza, l’assessora Cornelia Proserpio ha chiarito le posizioni passate: “Non ho detto che la fondazione non era strategica ma che non aveva senso spendere 25 mila euro per un anno quasi finito”.

L’astensione di Obiettivo Saronno

A spiegare l’unica astensione è stata la consigliera Novella Ciceroni. Pur non contraria nel merito, ha definito l’adesione una scelta arrivata “all’ultimo” per non restare esclusi dalle opportunità legate a Milano-Cortina. Il gruppo intende valutare tra due anni le ricadute concrete rispetto ai costi sostenuti.

Un voto che segna una svolta

Il dibattito ha attraversato temi diversi – turismo, sport, commercio, marketing territoriale e governance – ma l’esito finale ha mostrato una convergenza ampia.

Un passaggio politico significativo, che riporta Saronno dentro la rete provinciale della promozione turistica e apre una nuova fase con l’obiettivo di rendere la città più attrattiva e competitiva.

