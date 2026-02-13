Comasina

GARBAGNATE MILANESE – “Vi invito a partecipare al Bar Oltre, ogni mercoledì: non ci sono solo dolci buoni, ma anche persone straordinarie”. Con queste parole il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha commentato la visita a Corte Valenti, avvenuta oggi, venerdì 13 febbraio.

Il ministro ha voluto conoscere da vicino l’iniziativa Bar Oltre, incontrando i ragazzi del Centro diurno disabili Archimede e i volontari dell’associazione Un mondo d’inclusione, esprimendo apprezzamento per il progetto. A intervenire sull’incontro è stato il sindaco Davide Barletta, che ha ribadito l’importanza dell’iniziativa per l’amministrazione comunale: “Come Amministrazione, teniamo davvero molto al Bar Oltre, perfettamente in linea con i principi espressi dal ministro: dare valore alle persone, senza lasciare indietro nessuno; creare percorsi di sviluppo personale e in team, utili e gratificanti; programmare formativi progetti di vita”.

Il primo cittadino ha ringraziato le associazioni coinvolte, definendo il loro lavoro “delicato e prezioso” e sottolineando come, a distanza di dieci mesi dalla visita del ministro Valditara, Garbagnate abbia accolto un nuovo esponente del Governo. Nel corso della visita erano presenti anche rappresentanti del mondo scolastico e sociale, del tessuto associativo e della politica locale, oltre a consiglieri comunali e cittadini. Il sindaco ha infine evidenziato come la città abbia mostrato “una marcata sensibilità verso il tema delle disabilità”.

(foto: un momento della visita)

13022026