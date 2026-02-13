SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 12 febbraio, in primo piano la cronaca con l’incendio in un ristorante e i problemi strutturali all’Itc Zappa. Spazio anche alla televisione con una troupe in città e alla ruota della fortuna, oltre al successo dell’Olympic Fringe Festival.

In un ristorante cittadino per un incendio che ha interessato cappa e canna fumaria. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area: nessun ferito, ma momenti di apprensione documentati da video e foto.

Il caso dell’abusivo della baracca in Colombara finisce sotto i riflettori nazionali con la presenza della troupe di “Fuori dal coro”, tra riprese in quartiere e in municipio. Il servizio andrà in onda domenica.

All’Itc Zappa la caduta di calcinacci dal soffitto ha portato alla sospensione delle lezioni per 19 classi. Tecnici al lavoro per le verifiche strutturali e per consentire il rientro in sicurezza degli studenti.

Amiche di Ceriano Laghetto nel pubblico della “Ruota della fortuna”, con tanto di saluto in studio di Gerry Scotti.

Grande successo per l’Olympic Fringe Festival che ha portato in città oltre 26 mila visitatori in due weekend. Centro pieno di eventi, spettacoli e iniziative che hanno animato le vie cittadine.