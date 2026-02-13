I più letti di ieri: incendio al ristorante, troupe tv in Colombara e Municipio e… 200 studenti dello Zappa a casa
13 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 12 febbraio, in primo piano la cronaca con l’incendio in un ristorante e i problemi strutturali all’Itc Zappa. Spazio anche alla televisione con una troupe in città e alla ruota della fortuna, oltre al successo dell’Olympic Fringe Festival.
In un ristorante cittadino per un incendio che ha interessato cappa e canna fumaria. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area: nessun ferito, ma momenti di apprensione documentati da video e foto.
Saronno, incendio al ristorante: bruciano cappa e canna fumaria. Video e foto dell’intervento dei vigili del fuoco
Il caso dell’abusivo della baracca in Colombara finisce sotto i riflettori nazionali con la presenza della troupe di “Fuori dal coro”, tra riprese in quartiere e in municipio. Il servizio andrà in onda domenica.
Caso abusivo della baracca, troupe di “Fuori dal coro” in Colombara e Municipio. Servizio in onda domenica
All’Itc Zappa la caduta di calcinacci dal soffitto ha portato alla sospensione delle lezioni per 19 classi. Tecnici al lavoro per le verifiche strutturali e per consentire il rientro in sicurezza degli studenti.
Saronno, cadono calcinacci dal soffitto dell’Itc Zappa. Lezioni sospese per 19 classi
Amiche di Ceriano Laghetto nel pubblico della “Ruota della fortuna”, con tanto di saluto in studio di Gerry Scotti.
Ceriano Laghetto in tv: le amiche in studio alla Ruota della fortuna, il saluto di Gerry Scotti
Grande successo per l’Olympic Fringe Festival che ha portato in città oltre 26 mila visitatori in due weekend. Centro pieno di eventi, spettacoli e iniziative che hanno animato le vie cittadine.
