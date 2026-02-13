Politica

SARONNO – Un investimento concreto per dare nuova spinta alla ricerca sulle malattie genetiche rare e trasformare la scienza in cure. È questo l’obiettivo dell’accordo tra fondazione Telethon e Regione Lombardia, che insieme – tramite la fondazione Regionale per la ricerca biomedica (Frrb) – hanno annunciato il finanziamento di 27 nuovi progetti di ricerca per un valore complessivo di 7 milioni di euro.

Il programma si inserisce nel primo round della seconda edizione del bando multi-round 2025-2027, pensato per sostenere studi scientifici capaci di aprire nuove strade terapeutiche in un ambito, quello delle malattie rare, che continua a rappresentare una delle maggiori sfide della medicina contemporanea.

Coinvolti 39 gruppi in 9 regioni: Lombardia protagonista

I progetti selezionati coinvolgono complessivamente 39 gruppi di ricerca distribuiti in 9 regioni italiane, a conferma di una rete scientifica ampia e dinamica. La Lombardia si conferma uno dei poli centrali della ricerca biomedica nazionale: 17 progetti finanziati sono infatti concentrati sul territorio regionale, sottolineando la capacità lombarda di attrarre competenze e sviluppare proposte di elevato impatto. In questo contesto, Frrb ha contribuito in modo determinante con uno stanziamento di 2,2 milioni di euro, destinati a sostenere 9 progetti di ricerca.

Le malattie al centro degli studi: dalla neurologia alle patologie rare metaboliche

I 27 nuovi progetti finanziati spaziano su numerose aree cliniche e genetiche. Tra i principali filoni di ricerca figurano: malattie neuromuscolari e neurologiche, epilessia, amiloidosi, disabilità intellettive, forme rare di obesità genetica, malattia di Parkinson. Patologie spesso prive di terapie risolutive, che impattano in modo profondo sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. L’obiettivo: accelerare la strada verso nuove cure. L’investimento si colloca all’interno di un percorso più ampio, orientato non solo a sostenere la ricerca di laboratorio, ma anche a rafforzare la capacità italiana di trasformare i risultati scientifici in applicazioni cliniche e prospettive terapeutiche. Telethon conferma così il proprio ruolo storico nella ricerca sulle malattie genetiche rare, mentre Regione Lombardia ribadisce la strategia di puntare con continuità sull’innovazione biomedica come asset fondamentale di sviluppo sanitario e sociale.

Veronesi (Frrb): “La Lombardia dimostra visione e responsabilità”

A sottolineare l’importanza dell’operazione è anche il saronnese Angelo Veronesi, membro del Consiglio di Amministrazione di Frrb, che evidenzia il valore strategico del ruolo lombardo.

“Questo finanziamento rappresenta un segnale forte e concreto: Regione Lombardia continua a dimostrare visione e responsabilità nel sostenere la ricerca scientifica, soprattutto in un settore delicato e spesso poco visibile come quello delle malattie rare. La collaborazione con Fondazione Telethon e il lavoro di Frrb confermano che investire nella ricerca significa investire direttamente nella salute dei cittadini e nella speranza delle famiglie. La Lombardia si conferma ancora una volta un punto di riferimento nazionale per l’innovazione biomedica”.

Una rete di ricerca che guarda al futuro

L’iniziativa si inserisce in una prospettiva pluriennale e mira a rafforzare la capacità italiana di fare ricerca d’avanguardia, creando una rete sempre più solida tra istituzioni, fondazioni e comunità scientifica. Un investimento che, oltre ai numeri, porta con sé un messaggio chiaro: la ricerca sulle malattie rare resta una priorità e la Lombardia intende continuare a giocare un ruolo di primo piano nel panorama nazionale.

