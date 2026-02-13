Meteo cieli sereni, nubi in aumento
13 Febbraio 2026
SARONNO – Venerdì 13 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento a partire dal pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore.
Nel dettaglio, la mattinata trascorrerà con ampie schiarite e clima fresco nelle prime ore del giorno. Con il passare delle ore si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, più evidente tra il tardo pomeriggio e la sera, ma senza fenomeni associati. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 15°C, in linea con le medie del periodo. I venti risulteranno assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffieranno deboli da Ovest-Nordovest. Non sono presenti allerte meteo.
In Lombardia l’alta pressione garantisce condizioni stabili e in gran parte soleggiate. Sulle pianure occidentali e sulle aree pedemontane si osserverà un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, fino a cieli molto nuvolosi in serata, mentre sui settori alpini e prealpini prevarranno ampie schiarite per gran parte della giornata.
Tradatese e Groane
Anche nel Tradatese e nelle Groane il tempo si manterrà stabile, con cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi e progressivo aumento delle nubi dal pomeriggio. Temperature su valori simili a quelli di Saronno, assenza di precipitazioni e venti deboli variabili.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09