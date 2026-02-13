Altre news

SARONNO – Venerdì 13 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento a partire dal pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore.

Nel dettaglio, la mattinata trascorrerà con ampie schiarite e clima fresco nelle prime ore del giorno. Con il passare delle ore si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, più evidente tra il tardo pomeriggio e la sera, ma senza fenomeni associati. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 15°C, in linea con le medie del periodo. I venti risulteranno assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffieranno deboli da Ovest-Nordovest. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia l’alta pressione garantisce condizioni stabili e in gran parte soleggiate. Sulle pianure occidentali e sulle aree pedemontane si osserverà un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, fino a cieli molto nuvolosi in serata, mentre sui settori alpini e prealpini prevarranno ampie schiarite per gran parte della giornata.

Tradatese e Groane

Anche nel Tradatese e nelle Groane il tempo si manterrà stabile, con cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi e progressivo aumento delle nubi dal pomeriggio. Temperature su valori simili a quelli di Saronno, assenza di precipitazioni e venti deboli variabili.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

