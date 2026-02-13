Misinto

MISINTO – Si è svolto martedì 10 febbraio, al Family point di via Padovan 49 a Cascina Nuova, l’incontro “Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti”, promosso nell’ambito del progetto Oasi scuola Genitori.

La serata ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 100 persone presenti, a testimonianza del forte interesse della comunità verso i temi educativi e il sostegno alla genitorialità. Protagonista dell’incontro Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro, tra i massimi esperti italiani sul mondo adolescenziale. Nel corso dell’intervento, Lancini ha offerto spunti di riflessione profondi e concreti sul ruolo degli adulti nella relazione con gli adolescenti, sottolineando come i ragazzi di oggi abbiano bisogno di genitori autentici, capaci di esserci davvero, di sostenere le emozioni e di affrontare le sfide educative senza ricercare la perfezione, ma con presenza e consapevolezza.

Il pubblico ha seguito con grande attenzione e partecipazione, intervenendo con domande e contributi che hanno reso il confronto ancora più ricco e significativo. L’entusiasmo e il coinvolgimento dei presenti confermano il successo dell’iniziativa e l’importanza di creare spazi di dialogo e formazione dedicati alle famiglie.

