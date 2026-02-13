Cronaca

SARONNO – “Non ci sono stati feriti, nessuno è rimasto intossicato. Abbiamo fatto uscire tutti subito, ma ovviamente il locale è adesso inagibile”. A fare il punto dopo l’incendio che ha interessato il ristorante argentino Barrio de tango di piazza Avis è Maurizio Freccia, uno dei soci dell’attività, che ha voluto rassicurare i clienti con un messaggio pubblicato sui social. “A seguito di un incendio, col locale strapieno, siamo subito intervenuti; le fiamme sono state in parte spente da noi dello staff e poi sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco – spiega – Non so quanto ci vorrà per riaprire, giusto il tempo per sistemare e per la burocrazia. Quello che posso garantire è che noi torneremo, stiamo già facendo tutto il necessario”.

L’episodio risale alla serata di mercoledì quando intorno alle 21 è stato notato del fumo all’interno della sala. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. L’incendio ha interessato la cappa e la canna fumaria, coinvolgendo una parte della cucina. Dopo le operazioni di spegnimento e i controlli, il locale è stato dichiarato momentaneamente inagibile in attesa delle sistemazioni e delle verifiche necessarie.

(foto: Maurizio Freccia nel video postato sui social)

